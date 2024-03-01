У Миколаєві 15 років тюрми отримав інструктор з тактичної підготовки, який виявився російським агентом

Зокрема, він розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами.

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав російський агент, який шпигував на полігонах ЗСУ під виглядом інструктора. За даними Офісу Генпрокурора, засуджений є мешканцем Миколаєва.

Зазначається, що зловмисником є інструктор з тактичної підготовки місцевої громадської організації. Під виглядом тренувань на полігонах він розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони.

Контррозвідники СБУ затримали його «на гарячому» у лютому 2023 року.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.

Як встановило розслідування, ворожий поплічник був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку і працює на ФСБ.

На нього чоловік з власної ініціативи вийшов через популярний месенджер та запропонував свою допомогу у війні проти України.

Для збору розвідданих російський агент організовував на військових полігонах навчання з тактичної підготовки місцевих жителів.

Крім того, щоб отримати «потрібну» інформацію, він намагався «втемну» використовувати українських захисників, з якими знайомився під час польових тренувань.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).

Нагадаємо, нещодавно зрадник, який навів російські С-300 на багатоповерхівку у Запоріжжі, отримав 15 років тюрми. За його «наведенням» 18 жовтня 2023 року російські загарбники вдарили ракетами С-300 по багатоквартирному будинку у центрі міста. Тоді загинуло 5 людей, ще 5 отримали важкі поранення.