Сапери ДСНС знищили міну на узбережжі Чорного моря, повідомляє пресслужба відомства.

Вчора на одному з пляжів Одеси було виявлено вибухонебезпечний предмет. На місце виклику прибули піротехніки ДСНС та ідентифікували його як якірну річкову міну. Сьогодні боєприпас контрольовано знищено.

У ДСНС нагадали, що у разі виявлення підозрілого предмета у жодному разі не можна його чіпати. Натомість слід відійти на безпечну відстань та зателефонувати на номер 101.

У січні Туреччина, Болгарія та Румунія підписали угоду про спільне розмінування Чорного моря. Зокрема, міністром оборони Румунії заявив, що зневага Росії до норм міжнародного права та її агресія в Чорному морі є не лише регіональною проблемою, а й проблемою з глобальними наслідками.