Wall Street Journal: у квітні 2022 Росія вимагала від України закріплення нейтрального статусу і відмови від Криму

Газета стверджує, що ознайомилася з драфтом угоди, складеної за результатами перемовин. Договір так і не був підписаний.

Газета The Wall Street Journal стверджує, що отримала доступ до драфту угоди між Україною і Росією, що був складений в квітні 2022 і не був підписаний. Згідно з ним, Україна мала б закріпити за собою "постійний нейтральний статус без участі в військових блоках", а контроль над Кримом закріплювали за Росією (копія матеріалу газети опублікована на MSN).

Попри переговори, договору між країнами не досягнули. Журналісти вважають, що проєкт договору підкреслює глибокі поступки, які українські переговорники розглядали на ранніх етапах війни, демонструючи виклики, з якими зіткнулася Україна перед обличчям російської агресії.

Документ також розкриває бажання Росії обмежити військовий потенціал України, включаючи чисельність її збройних сил, танків і артилерії. Пропоновані обмеження щодо українських військових і контроль над Кримом підкреслюють стратегічні цілі Росії в регіоні.