За минулу добу на фронті відбулося 83 бойових зіткнення, – Генштаб

Розпочалася 737 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав трьох ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”. Інформація, щодо атаки уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бологівка, Митрофанівка Харківської області, Надія, Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Віролюбівка, Миколаївка, Кліщіївка, Новоєгорівка, Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Новобахмутівка, Суха Балка, Желанне, Соловйове, Семенівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Новодарівка, Левадне, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Юрківка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив чотири безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу противника. Також підрозділи Повітряних Сил знищили три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, трьох реактивних системах залпового вогню БМ-21 “Град”, двох артилерійських засобах, двох пунктах управління, складу боєприпасів, засобу радіоелектронної боротьби противника.