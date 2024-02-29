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Україна пропонує розгорнути у межах ОБСЄ міжнародну місію для допомоги цивільним заручникам

Ця місія допоможе розслідувати злочини, встановити конкретні факти та справжній масштаб позбавлення волі цивільних українців.

Україна пропонує розгорнути у межах ОБСЄ міжнародну місію для допомоги цивільним заручникам
Фото: Twitter/OSCE

Україна ініціювала розгортання у межах ОБСЄ міжнародної місії для допомоги українським цивільним заручникам, яких утримує Росія.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За інформацією Штабу, місія під егідою ОБСЄ допоможе розслідувати злочини, встановити конкретні факти та справжній масштаб позбавлення волі цивільних українців.

Глава МЗСУ Дмитро Кулеба наголосив, що "Росія взяла у полон тисячі українських громадян на тимчасово окупованих територіях" і що вони "є найвразливішою групою, міжнародна увага до якої недостатня". 

  • Днями Президент Володимир Зеленський, звернувшись до учасників Міжнародної платформи за звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб, заявив, що наразі невідома точна кількість полонених українців - військових і цивільних.
  • За інформацією омбудсмана Дмитра Лубінця, приблизна цифра - близько 28 000 цивільних. 
  • За словами Лубінця, обмін цивільних на цивільних забороняє міжнародне гуманітарне право. Тому Україна шукає інші шляхи для повернення своїх громадян. Цивільних, до речі, повертати найважче. Якщо на ініціативу повернення дітей відгукується чимало країн-партнерів, то з дорослими ситуація більш складна.
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