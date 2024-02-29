Україна пропонує розгорнути у межах ОБСЄ міжнародну місію для допомоги цивільним заручникам

Ця місія допоможе розслідувати злочини, встановити конкретні факти та справжній масштаб позбавлення волі цивільних українців.

Україна ініціювала розгортання у межах ОБСЄ міжнародної місії для допомоги українським цивільним заручникам, яких утримує Росія.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За інформацією Штабу, місія під егідою ОБСЄ допоможе розслідувати злочини, встановити конкретні факти та справжній масштаб позбавлення волі цивільних українців.

Глава МЗСУ Дмитро Кулеба наголосив, що "Росія взяла у полон тисячі українських громадян на тимчасово окупованих територіях" і що вони "є найвразливішою групою, міжнародна увага до якої недостатня".