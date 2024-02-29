Байден вимагає від "Великої сімки" чіткого плану щодо використання заморожених активів РФ, — Bloomberg

Президент США заявив союзникам, що якщо Україна програє у війні, то міжнародний порядок буде порушено щонайменше на наступні п'ять десятиліть.

Джо Байден покидає Білий дім, 13 січня 2024 року, прямуючи до заміської резиденції Кемп-Девід на вихідні

Президент США Джо Байден вимагає, щоб країни "G7" досягли прогресу щодо реалізації планів використання заморожених російських активів на користь України до червневого саміту лідерів "Групи семи" у червні в Італії.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Байден хотів би, щоби заморожені активи використовувалися для фінансування бюджетних потреб України, а потім для її відновлення, сказав співрозмовник агентства.

За інформацією анонімного співрозмовника, країни "Великої сімки" вже обговорювали варіанти використання заморожених активів Центробанку Росії на суму 280 мільярдів доларів, зокрема їх використання у вигляді гарантій проти заморожених коштів.

За словами інших джерел, поінформованих про нещодавні переговори, Байден у приватному порядку сказав союзникам, що у разі, якщо Україна програє у війні, він вважає, що міжнародний порядок буде порушено щонайменше на наступні п'ять десятиліть.

Дебати відбуваються в той час, коли Україна стикається з критичною нестачею артилерії та боєприпасів, союзники намагаються швидко знайти джерела постачання, і водночас 60 мільярдів доларів економічної допомоги залишаються заблокованими в Конгресі США.

Речник Ради національної безпеки Білого дому відмовився від коментарів.

Союзники сходяться на думці, що заморожені кошти повинні залишатися недоступними для Росії, якщо вона не пообіцяє допомогти у відновленні України, але розходяться в думках щодо того, наскільки законним буде їхній повний арешт.

За інформацією іншого джерела, Байден хотів би, щоб заморожені активи використовувалися для фінансування потреб українського бюджету, а потім і для відновлення України. Президент США вважає неправильним, якщо Росія буде вирішувати, коли виплачувати Україні компенсацію за завдану нею шкоду.

Франція та Німеччина разом із Європейським центральним банком досі чинять опір повному арешту активів Росії. Вони стурбовані помстою Росії проти європейських активів, а також потенційним впливом на фінансову стабільність і статус євро.

Міністр фінансів США Джанет Єллен раніше закликала найбільші країни з розвиненою економікою знайти спосіб використання заморожених російських активів, щоб допомогти зміцнити захист

За словами одного із співрозмовників агентства, Велика Британія та Канада також виступають за арешт російських активів.

Одна із проблем полягає в тому, що переважна більшість коштів знаходиться в Європі і будь-яка угода має бути підтримана всіма країнами G7. Інша проблема - знайти варіант, який усі союзники визнають юридично обґрунтованим і який допоможе знизити ризики для євро.

Що відомо про конфіскацію російських активів на користь України