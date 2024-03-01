Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
Один із командирів 3-ї штурмової бригади “Макар” розповів про бої за Авдіївку
Один із командирів 3-ї штурмової бригади “Макар” розповів про бої за Авдіївку
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
ГоловнаСвіт

Сьогодні через страйки громадський транспорт зупинився майже у всій Німеччині

Профспілки вимагають зменшення робочого дня і збільшення відпусток.

Сьогодні через страйки громадський транспорт зупинився майже у всій Німеччині
Страйк громадського транспорту у Німеччині. Ессен, 29 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Сьогодні майже у всій Німеччини зупинили рух автобуси, трамваї та метро. Це стало кульмінацією тижневих страйків громадського транспорту, спровокованих суперечками щодо тривалості робочого дня.

Про це повідомляє Reuters.

Акції охопили 14 із 16 земель країни, включно з Берліном. У столиці вони мали завершитися сьогодні пообіді, але в інших містах протести продовжаться у суботу.

Це була друга хвиля практично загальнонаціональних страйків транспортників за останні тижні, скликана профспілкою “Верді”, яка представляє близько 90 000 співробітників з понад 130 муніципальних компаній. Профспілчани вимагають скорочення робочих годин та збільшення відпусток.

У “Верді” заявив, що поточні переговори щодо контрактів працівників зайшли в глухий кут.

Оператор громадського транспорту Берліна BVG назвав страйк “непотрібним і абсолютно перебільшеним”.

Зазначимо, страйки збіглися з кліматичними протестами, учасники яких закликали до екологічнішого транспорту у понад сотні німецьких міст.

Кліматичні протести у Німеччині. Берлін, 1 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Кліматичні протести у Німеччині. Берлін, 1 березня 2024 року

Раніше найбільша економіка Європи пережила низку страйків аеропортів та залізничників. Вчора провалилися тижневі переговори між профспілкою машиністів GDL і Deutsche Bahn, тому Німеччиу очікують нові протести.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies