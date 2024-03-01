Страйк громадського транспорту у Німеччині. Ессен, 29 лютого 2024 року

Сьогодні майже у всій Німеччини зупинили рух автобуси, трамваї та метро. Це стало кульмінацією тижневих страйків громадського транспорту, спровокованих суперечками щодо тривалості робочого дня.

Про це повідомляє Reuters.

Акції охопили 14 із 16 земель країни, включно з Берліном. У столиці вони мали завершитися сьогодні пообіді, але в інших містах протести продовжаться у суботу.

Це була друга хвиля практично загальнонаціональних страйків транспортників за останні тижні, скликана профспілкою “Верді”, яка представляє близько 90 000 співробітників з понад 130 муніципальних компаній. Профспілчани вимагають скорочення робочих годин та збільшення відпусток.

У “Верді” заявив, що поточні переговори щодо контрактів працівників зайшли в глухий кут.

Оператор громадського транспорту Берліна BVG назвав страйк “непотрібним і абсолютно перебільшеним”.

Зазначимо, страйки збіглися з кліматичними протестами, учасники яких закликали до екологічнішого транспорту у понад сотні німецьких міст.

Фото: EPA/UPG Кліматичні протести у Німеччині. Берлін, 1 березня 2024 року

Раніше найбільша економіка Європи пережила низку страйків аеропортів та залізничників. Вчора провалилися тижневі переговори між профспілкою машиністів GDL і Deutsche Bahn, тому Німеччиу очікують нові протести.