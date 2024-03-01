Міжнародне право не допускає подвійних стандартів: Мішель закликав до незалежного розслідування трагедії в Газі

Президент Євроради Шарль Мішель закликав до негайного початку незалежного розслідування загибелі палестинців, які очікували на отримання гуманітарної допомоги в смузі Гази.

У дописі в X він написав, що міжнародне право не допускає подвійних стандартів. Мішель вважає, що потрібно терміново припинити вогонь для забезпечення надання гуманітарної допомоги спеціалізованими агентствами.

"Шокований і вражений вчорашнім вбивством невинних мирних жителів у Газі, які відчайдушно чекали гуманітарної допомоги", – сказав він.

Підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров'я заявило про загибель понад 100 палестинців, які зібралися біля машин з гуманітарною допомогою. ХАМАС звинувачує Ізраїль у відкритті вогню, але ізраїльські військові заперечують, що стріляли по натовпу людей. Вони стверджують, що більшість загинула в тисняві або ж людей переїхали вантажівки. Свідки та ті, хто вижив, описували кулі, які влучали в натовп навколо вантажівок з гуманітарною допомогою, а Мохаммед Салха, виконуючий обов’язки директора лікарні Аль-Авда, яка надала допомогу 161 постраждалому, сказав, що більшість з них були застрелені. Однак інший палестинський свідок розповів BBC, що більшість загиблих були збиті вантажівками.