У смузі Гази заявили про понад 100 застрелених людей біля авто з гуманітарною допомогою. Ізраїль заперечує

Ізраїль заперечує, що військові стріляли по людях у черзі і каже, що більшість жертв загинула внаслідок збиття вантажівками.

Підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров'я заявило про загибель понад 100 палестинців, які зібралися біля машин з гуманітарною допомогою. ХАМАС звинувачує Ізраїль у відкритті вогню, однак щодо трагедії є кардинально різні дані, пише The Guardian.

Ізраїльські військові заперечують, що стріляли по натовпу людей. Вони стверджують, що більшість загинула в тисняві або ж людей переїхали вантажівки.

Військовий речник каже, що солдати стріляли по "невеликій групі", яка відійшла від вантажівок і нібито становила загрозу для блокпосту.

Через трагічну подію Рада Безпеки ООН скликала надзвичайну сесію в четвер увечері, а Білий дім закликав до "ретельного розслідування" смертей і нагадав Ізраїлю, що йому необхідно забезпечити базову безпеку в районах Гази, які перебувають під його контролем.

Свідки та ті, хто вижив, описували кулі, які влучали в натовп навколо вантажівок з гуманітарною допомогою, а Мохаммед Салха, виконуючий обов’язки директора лікарні Аль-Авда, яка надала допомогу 161 постраждалому, сказав, що більшість з них були застрелені.

Однак інший палестинський свідок розповів BBC, що більшість загиблих були збиті вантажівками.

Представники охорони здоров'я Гази заявили, що щонайменше 112 людей загинули та 280 отримали поранення. Незалежно верифікувати ці дані немає можливості.