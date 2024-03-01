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Нідерланди планують подати ще один позов проти Росії за збиття рейсу MH-17

Рахункова палата країни надала уряду звіт щодо збитків, яких зазнали Нідерланди через злочин РФ.

Нідерланди планують подати ще один позов проти Росії за збиття рейсу MH-17
Марк Рютте з представником рахункової палати
Фото: Мережа Х

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив на своїй сторінці у мережі X, що рахункова палата країни на прохання уряду визначила суму збитків, яких було завдано внаслідок збиття Росією рейсу MH-17 у 2014 році. 

Через злочин росіян влада Нідерландів змушена була витратити із бюджету незаплановані 166 мільйонів євро, левову частку з яких спрямували на організацію розслідування та судового процесу проти винуватців катастрофи.

За словами Рютте, "страждання жертв та їхніх родичів полегшити неможливо, проте ми можемо зробити крок до справедливості". Це означає, що Нідерланди планують подати позов щодо відшкодування завданої матеріальної шкоди. 

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