Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
ГоловнаСвіт

“Транспортний безвіз” з Туреччиною продовжили до кінця війни

Між країнами зараз ведуться переговори щодо можливостей виконання нерегулярних перевезень.

“Транспортний безвіз” з Туреччиною продовжили до кінця війни
Україна та Туреччина продовжили “Транспортний безвіз”
Фото: Мінагрополітики

Україна та Туреччина продовжили “Транспортний безвіз” - він діятиме щонайменше до кінця війни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Цей режим включає двосторонні вантажні перевезення та перевезення транзитом. Також домовленості включають бездозвільний проїзд для порожнього вʼїзду вантажівок.

Підписуйтесь на наш Google News

“З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% – автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів”, – повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Також вдалось збільшити кількість дозволів на вантажні перевезення в/з третіх країн на одну тисячу – до 3,5 тисяч.

Між країнами ведуться переговори щодо можливостей виконання нерегулярних перевезень. Наразі Україна та Туреччина домовились про 400 дозволів на такі поїздки. 

В міністерстві нагадали, що в минулому році вдалось домовитись про лібералізацію вантажних перевезень з Норвегією, Північною Македонією та продовжити відповідну угоду з Молдовою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies