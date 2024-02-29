Польські фермери планують блокувати кордон з Литвою

Польські фермери блокують вулицю під час протесту в Щецині, 3 квітня 2023 року.

Польські аграрії заявили, що блокуватимуть кордон із Литвою з 1 березня. Страйк триватиме тиждень.

Про це повідомляє LRT.

Міністр сільського господарства Литви Кестутіс Навічкас розповів, що фермери з 11 ранку все ж блокуватимуть трасу, що пролягає через польсько-литовський кордон попри інтенсивні переговори за участі профільного польського міністерства.

Протест планують на трасі між польським містом Будзисько і литовським містом Кальварія. Акція має тривати один тиждень.

"Спершу була інформація про повну блокаду, потім заговорили про винятки для пасажирського транспорту, далі – про вибіркове блокування і врешті – про "нормальні процедури", – розповів Навічкас.

За словами Навічкаса, польські фермери не подали Литві скарг чи доказів того, що частина українського зерна, завезеного до Литви, перетворюється на литовське зерно та повертається до Польщі з Литви.