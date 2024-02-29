Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
ГоловнаСвіт

Польські фермери планують блокувати кордон з Литвою

Аграрії планують блокувати кордон тиждень.

Польські фермери планують блокувати кордон з Литвою
Польські фермери блокують вулицю під час протесту в Щецині, 3 квітня 2023 року.
Фото: EPA/UPG

Польські аграрії заявили, що блокуватимуть кордон із Литвою з 1 березня. Страйк триватиме тиждень. 

Про це повідомляє LRT.

Міністр сільського господарства Литви Кестутіс Навічкас розповів, що фермери з 11 ранку все ж блокуватимуть трасу, що пролягає через польсько-литовський кордон попри інтенсивні переговори за участі профільного польського міністерства. 

Протест планують на трасі між польським містом Будзисько і литовським містом Кальварія. Акція має тривати один тиждень.

"Спершу була інформація про повну блокаду, потім заговорили про винятки для пасажирського транспорту, далі – про вибіркове блокування і врешті – про "нормальні процедури", – розповів Навічкас.

За словами Навічкаса, польські фермери не подали Литві скарг чи доказів того, що частина українського зерна, завезеного до Литви, перетворюється на литовське зерно та повертається до Польщі з Литви.

  • З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies