Польські фермери планують блокувати кордон з Литвою

Польські аграрії заявили, що блокуватимуть кордон із Литвою з 1 березня. Страйк триватиме тиждень.
Про це повідомляє LRT.
Міністр сільського господарства Литви Кестутіс Навічкас розповів, що фермери з 11 ранку все ж блокуватимуть трасу, що пролягає через польсько-литовський кордон попри інтенсивні переговори за участі профільного польського міністерства.
Протест планують на трасі між польським містом Будзисько і литовським містом Кальварія. Акція має тривати один тиждень.
"Спершу була інформація про повну блокаду, потім заговорили про винятки для пасажирського транспорту, далі – про вибіркове блокування і врешті – про "нормальні процедури", – розповів Навічкас.
За словами Навічкаса, польські фермери не подали Литві скарг чи доказів того, що частина українського зерна, завезеного до Литви, перетворюється на литовське зерно та повертається до Польщі з Литви.
- З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.