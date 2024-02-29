Туск не виключає заборони імпорту агропродукції з РФ і Білорусі

Польський прем'єр визнав, що російська і білоруська продукція шкодять їхньому ринку.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск не виключає впровадження заборони на ввезення російської та білоруської агропродукції. Він визнав, що вона також завдає шкоди їхньому ринку, пише The Guardian.

Туск навів як приклад Латвію, яка впровадила ембарго на імпорт агропродукції з Росії. Він сказав, що Варшава вивчить цей досвід.

"Ми проаналізуємо випадок Латвії, і я не виключаю, що Польща виступить із відповідною ініціативою", – сказав він.

Туск сказав, що ЄС має "серйозно зосередитися на кращому регулюванні, коли мова йде про імпорт зернових та харчових продуктів зі сходу".

Місяцями польські фермери протестують й блокують кордон із Україною, заявляючи, що українська агропродукція знижує попит на їхню власну. Тим часом тонни російських харчів в'їжджали і продовжують в'їжджати до Польщі.

У травні 2023 в Польщі вже виступали з ініціативою заборони на ввезення російської агропродукції. Постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось наголошував, що санкції проти російської сільгосппродукції треба впроваджувати негайно, писала Європейська правда.

Єврокомісія жодного разу не виступала з ініціативою впровадити обмежувальні заходи проти російських харчових товарів, побоюючись продовольчої кризи.