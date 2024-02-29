AP: армія США бореться з нестачею кадрів і вимушена скоротити чисельність сил на 5%

Наразі армія США проводить масштабну реконструкцію, щоб відійти від локальних бойових дій з терористами і підготуватися до можливих масштабних воєн.

Армія США скорочує чисельність своїх сил приблизно на 24 000, або майже на 5%, і проводить реструктуризацію, щоб бути більш здатною вести наступну велику війну, оскільки служба бореться з нестачею кадрів, через яку було неможливо залучити достатню кількість солдатів для заповнення всіх робочих місць, повідомляє AP.

Скорочення стосуватимуться в основному вже порожніх посад, тобто не конкретних солдатів. Зокрема, йдеться посади, пов’язані з боротьбою з повстанцями. Кількість такої роботи збільшилася під час воєн в Іраку та Афганістані, але сьогодні не так потрібна. Близько 3000 скорочень буде у силах спеціальних операцій армії.

Водночас планується додати близько 7500 військовослужбовців для інших критично важливих місій, включаючи підрозділи протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також п’ять нових оперативних груп по всьому світу з розширеними можливостями кібернетики, розвідки та ударів на великій відстані.

Міністр армії Крістін Вормут сказала, що вона та генерал Ренді Джордж, головнокомандувач армії, працювали над тим, щоб зменшити кількість місць, де вони мали порожні або зайві місця.

“Ми відходимо від боротьби з тероризмом і повстанцями. Ми хочемо бути налаштованими на широкомасштабні бойові дії”, – сказала міністр армії США Крістін Вормут.

У минулому фінансовому році, який закінчився 30 вересня, флот, армія та повітряні сили не досягли своїх цілей щодо набору, тоді як Корпус морської піхоти та крихітні Космічні сили досягли своїх цілей. Армія залучила трохи більше 50 000 новобранців, що значно не досягає публічно заявленої «мети» в 65 000.

У попередньому фінансовому році армія також не досягла мети щодо призову на 15 000 осіб. Того року ціль була 60 тис.

За словами Вермут, з 2014 року армія не досягала своїх річних цілей щодо нових контрактів на службу.