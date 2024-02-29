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Найстарший монарх Європи опинився в лікарні

Король Норвегії занедужав під час відпочинку в Малайзії. 

Найстарший монарх Європи опинився в лікарні
Король Гаральд V з родиною
Фото: Guardian

87-річний король Норвегії Гаральд V підхопив інфекцію у Малайзії, де проводив відпустку. Найстаршого монарха Європи довелося госпіталізувати.

Як зазначає Guardian, нині стан короля поліпшився, проте досі невідомо, коли лікарі дозволять йому повернутися додому.

Гаральд останніми роками потерпає від постійних проблем зі здоров'ям. Йому доводиться пересуватися за допомогою милиць, а в списку хвороб проблеми із серцем та легенями. 

Преса активно спекулювала на тему можливого зречення монарха, проте той відкинув таку ймовірність: "Я дав клятву служіння перед парламентом, і це довічне зобов'язання", – пояснював відмову король.

На час відсутності короля обов'язки регента Норвегії виконує кронпринц Гокон, якому 50 років. 

  

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