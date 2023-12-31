Королева Данії Маргрете ІІ зреклася престолу після 52 років правління

Королева Данії Маргрете ІІ у своїй традиційній передноворічній промові несподівано оголосила про своє зречення від престолу після 52 років правління.

Про це повідомила пресслужба королівської родини.

“Її Величність Королева сьогодні ввечері у своєму новорічному зверненні оголосила, що залишить пост королеви Данії 14 січня 2024 року та передасть трон Його Високості Наслідному Принцу”, − йдеться у повідомленні.

Наступником 83-річної королеви буде її старший син, кронпринц Фредерік, який стане Фредеріком X.

Як пише Sky News, Маргрете, якій цього року зробили операцію на спині, сказала у своїй промові: “Операція, природно, спонукала до роздумів про майбутнє — чи не настав час залишити відповідальність наступному поколінню”.

Маргрете − старша дитина колишнього монарха Данії, короля Фредеріка IX і королеви Інгрід − стала наступницею свого батька після його смерті 14 січня 1972 року.

Після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року вона стала монархом Європи, який керував найдовше. Вона також є єдиною у світі правлячою королевою − на відміну від королеви-консорта або королеви-регента.

У липні Маргрете стала монархом, який найдовше перебував на посаді в історії Данії.

Торік у вересні королеве потрапила до заголовків газет після того, як позбавила чотирьох своїх онуків королівських титулів, аби скоротити кількість членів королівської родини.