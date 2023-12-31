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Лідер КНДР пообіцяв запустити ще 3 супутники-розвідники та розвинути ядерний потенціал, – Politico

За оцінками, у КНДР може бути від 20 до понад 100 ядерних боєголовок.

Лідер КНДР пообіцяв запустити ще 3 супутники-розвідники та розвинути ядерний потенціал, – Politico
Кім Чен Ин
Фото: EPA/UPG

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час ключового засідання правлячої Робітничої партії пообіцяв запустити три додаткові військові супутники-шпигуни на додаток до першого в країні розвідувального супутника, запущеного в листопаді.

Як пише Politico, він підкреслив необхідність створення «надійної основи» для створення більшої кількості ядерних об’єктів, маючи на увазі ті, що виробляють розщеплювані матеріали, такі як збройовий плутоній і високозбагачений уран. Кім також наказав посилити можливості підводних човнів і розробити різні типи сучасного безпілотного бойового обладнання, зокрема, ударні дрони.

За даними видання, Пхеньян, швидше за все, чекає президентських виборів у США.

Кім Чен Чен Чен Ин вважає, що посилення ядерного потенціалу дасть йому ще один шанс для дипломатії із високими чинами США, також це допоможе добитися послаблення санкцій в обмін на заморожування випробовувань, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться в Білий дім. Експерти кажуть, що Кім, ймовірно, очікує на те, що Трамп, міг би піти на поступки, оскільки США стурбовані російсько-українською війною та боротьбою Ізраїлю та ХАМАС.

Оцінки щодо розміру ядерного арсеналу Північної Кореї варіюються від 20-30 ракет до понад 100.

Лідер КНДР вважає, що «злісні» дії Сполучених Штатів і їх послідовників «дійшли до безпрецедентних меж в історії», підштовхнувши цілий півострів до межі ядерної війни. Також Кім згадав про розширення американсько-південнокорейських військових навчань і тимчасове розміщення потужних військових засобів США, таких як бомбардувальники та атомний підводний човен, у Південній Кореї – кроки, які союзники вжили у відповідь на випробування зброї КНДР з минулого року.

  • Нещодавно КНДР вчергове випробувала міжконтинентальну балістичну ракету, яка вважається найпотужнішою з існуючих у Північній Кореї.
  • У листопаді КНДР з третьої спроби вивели на орбіту супутник-шпигун. За кілька годин після запуску Північна Корея заявила, що її лідер уже переглядає зображення військових баз США на Гуамі, проте ці зображення таки не оприлюднили.
  • Стало відомо, що новий ядерний реактор Північної Кореї може запрацювати наступного літа. Є підозри, що Пхеньян може використовувати його як нове джерело матеріалів для ядерної зброї.
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