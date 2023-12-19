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​КНДР знову випробувала балістичну ракету, а Ин пригрозив США

Йдеться про Hwasong-18 - твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету, яка вважається найпотужнішою з існуючих у Північній Кореї.

​КНДР знову випробувала балістичну ракету, а Ин пригрозив США
Фото: EPA/UPG

Під наглядом лідера КНДР Кім Чен Ина Пхеньян вчергове провів випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на державне агенство Північної Кореї KCNA.

Йдеться про Hwasong-18 - твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету, яка вважається найпотужнішою з існуючих у Північній Кореї. Вбудоване тверде паливо ускладнює виявлення її запусків у порівнянні з ракетами на рідкому паливі.

Кім Чен Ин з нагоди запуску заявив, що КНДР "не буде ігнорувати всі безрозсудні та безвідповідальні військові загрози ворогів", і "рішуче протидіятиме наступальним діям, аби відбити посилення військових загроз з боку Сполучених Штатів".

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Нинішнє випробування КНДР ракети Hwasong-18 стало третім. Два попередні запуски відбулися в квітні та липні. Аналітики не виключають, що Ин продовжить випробування зброї перед президентськими виборами в США у 2024 році. 

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія засудили запуск ракети. Рада безпеки ООН у вівторок на запит США збереться для його обговорення. Штати та їхні союзники наголошують, що КНДР порушує резолюцію Ради безпеки. Україна також засудила ракетні випробування КНДР.

Останні новини про ракетну програму Північної Кореї

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