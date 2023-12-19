​КНДР знову випробувала балістичну ракету, а Ин пригрозив США

Під наглядом лідера КНДР Кім Чен Ина Пхеньян вчергове провів випробування міжконтинентальної балістичної ракети.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на державне агенство Північної Кореї KCNA.
Йдеться про Hwasong-18 - твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету, яка вважається найпотужнішою з існуючих у Північній Кореї. Вбудоване тверде паливо ускладнює виявлення її запусків у порівнянні з ракетами на рідкому паливі.
Кім Чен Ин з нагоди запуску заявив, що КНДР "не буде ігнорувати всі безрозсудні та безвідповідальні військові загрози ворогів", і "рішуче протидіятиме наступальним діям, аби відбити посилення військових загроз з боку Сполучених Штатів".
Нинішнє випробування КНДР ракети Hwasong-18 стало третім. Два попередні запуски відбулися в квітні та липні. Аналітики не виключають, що Ин продовжить випробування зброї перед президентськими виборами в США у 2024 році.
Сполучені Штати, Південна Корея та Японія засудили запуск ракети. Рада безпеки ООН у вівторок на запит США збереться для його обговорення. Штати та їхні союзники наголошують, що КНДР порушує резолюцію Ради безпеки. Україна також засудила ракетні випробування КНДР.
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- У Білому домі попередили, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або союзників “призведе до кінця режиму Кіма”.