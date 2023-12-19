Музичний сервіс Spotify повністю припинив своє існування в Росії

Він працював в РФ із липня 2020 року.

14 грудня в Росії було ліквідовано юридичну особу стримінгового музичного сервісу Spotify.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

"Spotify зареєструвався як юридична особа в РФ у січні 2014 року. Запрацював сервіс у липні 2020 року. Вже навесні 2022 року компанія оголосила про припинення роботи на російському ринку", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що одну з двох своїх російських юросіб - ТОВ "Сиско системс" також ліквідував виробник мережевого обладнання Cisco.

"Це відбулося 15 грудня 2023 року. Однак ТОВ "Сіско солюшенз" продовжує працювати, хоча про відхід із Росії компанія оголосила в червні 2022 року", - додали у МКІП.