Наступного року на полі бою в Україні може відбутись “значний зсув”, - Петр Павел

Його причиною можуть стати результати президентських виборів у Росії та США.

Розвиток конфлікту в Україні показує, що з великою ймовірністю у наступному році на полі бою відбудеться певний значний зсув.

Про це в інтерв’ю порталу Seznam Správy розповів президент Чехії Петр Павел.

"І поки що все вказує на те, що це буде не в найкращому сенсі цього слова, як нам би хотілося. Виникне нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу", – зазначив Павел.

Він пояснив, що на увазі має президентські вибори у Росії, де результат відомий наперед, а також у США, де результат не є визначеним.

"Слід очікувати, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Зрештою, президент Путін чітко дав зрозуміти, що не може й ітись про жодні мирні переговори, доки не будуть зрозумілі результати виборів у США", – сказав Павел.

На його думку, таким чином Путін висловив очікування на повернення до влади Дональда Трампа. З ним президент РФ зможе порозумітися "незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи".