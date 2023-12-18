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Ас-Сісі переобрали президентом Єгипту на третій термін

Новий термін Ас-Сісі триватиме до 2030 року.

Ас-Сісі переобрали президентом Єгипту на третій термін
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі
Фото: EPA

Абделя Фаттаха Ас-Сісі переобрали президентом Єгипту на третій термін. 

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Національної виборчої служби Єгипту.

За Ас-Сісі проголосували 89,6% виборців. При цьому явка виборців на дільницях досягла 66,8%. Участь у голосуванні взяли понад 67 млн зареєстрованих виборців.

Ас-Сісі, який змагався за посаду президента із трьома маловідомими претендентами, переміг очікувано, на минулих двох виборах політик набрав 97% голосів.

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Новий термін Ас-Сісі триватиме шість років - до 2030 року. Після референдуму у 2019 році термін президентства було подовжено до шести років.

Вперше Ас-Сісі став президентом у 2014 році, після повстання, коли було скинуто попереднього президента Мухаммеда Мурсі.

Під час перебування Ас-Сісі на посаді президента Єгипту борги країни в іноземній валюті зросли приблизно до 165 млрд доларів. Це є одними із найвищих на ринках, що розвиваються.

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