ЄС посилить моніторинг про танкери, які перевалюють російську нафту з судна на судно

Європеський союз посилить контроль та обмін інформацією щодо танкерів для виявлення тих, що перевалюють російську нафту з судна на судно (ship-to-ship). Про це йдеться в пресрелізі Європейської Ради, – пише "Інтерфакс.Україна".
Країни ЄС запровадять посилений механізм обміну інформацією для виявлення фактів маніпулювання даними AIS (автоматичної системи ідентифікації суден), яку часто застосовують під час транспортування російської нафти і нафтопродуктів.
Також посилять моніторинг танкерів, які перевалюють російську нафту "ship-to-ship". Цю схему часто використовують для приховування походження сировини.
Єврорада такожт встановила правила щодо повідомлення про продаж танкерів будь-якій третій країні, це зробить їх продаж "прозорішим", це унеможливить випадки, коли старі танкери використовували у схемах обходу price cap.
Продаж російської нафти в обхід санкціям ЄС:
- Попри санкції ЄС Росія збільшила прибуток від продажу нафти. Щомісячний дохід від експорту став більшим, ніж до вторгнення в Україну.
- Туреччина збільшила імпорт нафти з Росії. Ця країна збільшила імпорт дешевої російської нафти після того, як її найбільший нафтопереробний завод STAR, що належить азербайджанській SOCAR, уклав угоду з російським "Лукойлом" про термінові поставки цього сорту.
- Проте Болгарія, яка через лазівку з нафтою допомогла заробити Росії близько 1 мільярда євро, з весни відмовиться від російської нафти. Планує зробити це у два етапи.
- Також Данія може блокувати прохід танкерів із російською нафтою через свої територіальні води.
- А Єврокомісія пропонує заборону на продаж танкерів Росії для перевезення нафти і нафтопродуктів, аби запобігти спробам РФ обходити санкції.