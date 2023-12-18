Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Що відповісти на «Слово пацана»
Що відповісти на «Слово пацана»
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
У Залужного знайшли пристрій для прослуховування (оновлено)
У Залужного знайшли пристрій для прослуховування (оновлено)
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
ГоловнаСвіт

ЄС посилить моніторинг про танкери, які перевалюють російську нафту з судна на судно

Також Єврорада заборонить продаж старих танкерів.

ЄС посилить моніторинг про танкери, які перевалюють російську нафту з судна на судно
Фото: EPA/UPG

Європеський союз посилить контроль та обмін інформацією щодо танкерів для виявлення тих, що перевалюють російську нафту з судна на судно (ship-to-ship). Про це йдеться в пресрелізі Європейської Ради, – пише "Інтерфакс.Україна".

Країни ЄС запровадять посилений механізм обміну інформацією для виявлення фактів маніпулювання даними AIS (автоматичної системи ідентифікації суден), яку часто застосовують під час транспортування російської нафти і нафтопродуктів. 

Також посилять моніторинг танкерів, які  перевалюють російську нафту "ship-to-ship". Цю схему часто використовують для приховування походження сировини.

Єврорада такожт встановила правила щодо повідомлення про продаж танкерів будь-якій третій країні, це зробить їх продаж "прозорішим", це унеможливить випадки, коли старі танкери використовували у схемах обходу price cap.

Продаж російської нафти в обхід санкціям ЄС:

  • Попри санкції ЄС Росія збільшила прибуток від продажу нафти. Щомісячний дохід від експорту став більшим, ніж до вторгнення в Україну.
  • Туреччина збільшила імпорт нафти з Росії. Ця країна збільшила імпорт дешевої російської нафти після того, як її найбільший нафтопереробний завод STAR, що належить азербайджанській SOCAR, уклав угоду з російським "Лукойлом" про термінові поставки цього сорту.
  • Проте Болгарія, яка через лазівку з нафтою допомогла заробити Росії близько 1 мільярда євро, з весни відмовиться від російської нафти. Планує зробити це у два етапи. 
  • Також Данія може блокувати прохід танкерів із російською нафтою через свої територіальні води.
  • А Єврокомісія пропонує заборону на продаж танкерів Росії для перевезення нафти і нафтопродуктів, аби запобігти спробам РФ обходити санкції.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies