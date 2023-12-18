ЄС посилить моніторинг про танкери, які перевалюють російську нафту з судна на судно

Європеський союз посилить контроль та обмін інформацією щодо танкерів для виявлення тих, що перевалюють російську нафту з судна на судно (ship-to-ship). Про це йдеться в пресрелізі Європейської Ради, – пише "Інтерфакс.Україна".

Країни ЄС запровадять посилений механізм обміну інформацією для виявлення фактів маніпулювання даними AIS (автоматичної системи ідентифікації суден), яку часто застосовують під час транспортування російської нафти і нафтопродуктів.

Також посилять моніторинг танкерів, які перевалюють російську нафту "ship-to-ship". Цю схему часто використовують для приховування походження сировини.

Єврорада такожт встановила правила щодо повідомлення про продаж танкерів будь-якій третій країні, це зробить їх продаж "прозорішим", це унеможливить випадки, коли старі танкери використовували у схемах обходу price cap.

Продаж російської нафти в обхід санкціям ЄС: