Британський суд визнав рішення Гаазького арбітражу, за яким Росія має компенсувати Нафтогазу $5 млрд за активи у Криму

Високий суд юстиції Англії та Уельсу 5 грудня визнав арбітражне рішення щодо відшкодування Росією Групі Нафтогаз збитків (разом із відсотками) у розмірі 5 млрд доларів, а також часткове арбітражного рішення щодо юрисдикції та відповідальності.
Про це йдеться на сайті Нафтогазу.
Документ отримали НАК «Нафтогаз України» та ще п’ять компаній Групи Нафтогаз.
Компенсація стосується захоплених РФ активів української компанії в Криму.
"Оскільки агресор добровільно не сплатив кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів у цільових юрисдикціях, де є російські активи", — пояснив керівник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
З-поміж усіх арбітражних рішень за позовами українських інвесторів про незаконне захоплення Росією їхніх активів у Криму сума компенсації за цим позовом, рішення щодо якого винесене на користь компанії, є найбільшою.
У Нафтогазі додали, що звернення до суду Англії та Уельсу є частиною глобальної стратегії зі стягнення вказаної компенсації.
Крім того, Нафтогаз працює над отриманням підтвердження та примусовим виконанням арбітражного рішення у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях. Росія повинна постати перед Окружним судом США Округу Колумбія 23 лютого 2024 року після успішного вручення їй повістки через дипломатичні канали.
Відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.
Що відомо про суди у цій справі
- 12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію сплатити $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи Нафтогаз в АР Крим у 2014 році. Арбітражне рішення винесли після слухань щодо визначення суми компенсації, які завершилися в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- У жовтні 2016-го Нафтогаз та шість інших компаній Групи ініціювали арбітражне провадження (справа PCA № 2017-16) проти Російської Федерації на підставі Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська Угода про захист інвестицій.
- Нафтогаз просив Арбітражний трибунал зобов’язати країну-агресора виплатити компенсацію за порушення Угоди про захист інвестицій, зокрема, за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій Нафтогазу, що стали однією з основних мішеней РФ у Криму у 2014 році.
- Усні слухання щодо юрисдикції та відповідальності відбулися в Палаці миру в Гаазі в травні 2018 року.
- У лютому 2019-го Арбітражний суд виніс рішення на користь Нафтогазу. Він підтвердив свою юрисдикцію щодо розгляду справи та встановив, що Росія порушила свої зобов’язання за Угодою про захист інвестицій шляхом незаконної експропріації інвестицій Нафтогазу в Криму. Другий етап арбітражного провадження передбачав визначення розміру суми компенсації за збитки, які зазнала Група Нафтогаз.
- Торік у липні Гаазький апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Арбітражного суду у цій справі.