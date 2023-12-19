Британський суд визнав рішення Гаазького арбітражу, за яким Росія має компенсувати Нафтогазу $5 млрд за активи у Криму

Також Нафтогаз працює над отриманням підтвердження та примусовим виконанням арбітражного рішення у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях.

Високий суд юстиції Англії та Уельсу 5 грудня визнав арбітражне рішення щодо відшкодування Росією Групі Нафтогаз збитків (разом із відсотками) у розмірі 5 млрд доларів, а також часткове арбітражного рішення щодо юрисдикції та відповідальності.

Про це йдеться на сайті Нафтогазу.

Документ отримали НАК «Нафтогаз України» та ще п’ять компаній Групи Нафтогаз.

Компенсація стосується захоплених РФ активів української компанії в Криму.

"Оскільки агресор добровільно не сплатив кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів у цільових юрисдикціях, де є російські активи", — пояснив керівник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

З-поміж усіх арбітражних рішень за позовами українських інвесторів про незаконне захоплення Росією їхніх активів у Криму сума компенсації за цим позовом, рішення щодо якого винесене на користь компанії, є найбільшою.

У Нафтогазі додали, що звернення до суду Англії та Уельсу є частиною глобальної стратегії зі стягнення вказаної компенсації.

Крім того, Нафтогаз працює над отриманням підтвердження та примусовим виконанням арбітражного рішення у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях. Росія повинна постати перед Окружним судом США Округу Колумбія 23 лютого 2024 року після успішного вручення їй повістки через дипломатичні канали.

Відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.

Що відомо про суди у цій справі