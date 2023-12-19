Кабмін уточнив вимоги до облаштування захисних споруд

Уряд ухвалив постанову, яка уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту.

Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, йдеться про норми пішохідної доступності, облік укриттів державою громадами та підприємствами, акумулювання даних в Інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами.

"Вся інформація про наявність укриттів буде доступна через Дію у вигляді інтерактивної мапи. Кожен українець зможе оцінити стан укриття, спрямувати скаргу або ж подати свою пропозицію", - додав Шмигаль.

Він також повідомив, що на укриття в школах і дитсадках виділили вже 1,5 млрд грн і, за даними ОВА, понад 80% освітніх закладів мають відповідні сховища. Наступного року передбачають виділити на них ще 2,5 млрд грн субвенції.