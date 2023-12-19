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Російська армія вкотре атакувала з безпілотника Берислав, – Херсонська ОВА

Постраждав 55-річний місцевий житель.

Російська армія вкотре атакувала з безпілотника Берислав, – Херсонська ОВА
Фото: Поліція Херсонської області

Російська армія вкотре атакувала з безпілотника Берислав. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок скидання вибухового предмета поблизу магазину постраждав 55-річний місцевий житель. 

У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. 

Зараз чоловік знаходиться у лікарні. Йому надають медичну допомогу.

Зазначимо, російська армія резулярно обстрілює правобережжя Херсонщини після відступу на лівий берег Дніпра. Зокрема, окупанти регульярно обстрілюють місто Берислав. Так, у кінці листопада російська армія з безпілотника атакувала поліцейських у Бериславі. Двоє чоловіків отримали поранення.

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