Російська армія вкотре атакувала з безпілотника Берислав, – Херсонська ОВА

Російська армія вкотре атакувала з безпілотника Берислав.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок скидання вибухового предмета поблизу магазину постраждав 55-річний місцевий житель.

У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Зараз чоловік знаходиться у лікарні. Йому надають медичну допомогу.

Зазначимо, російська армія резулярно обстрілює правобережжя Херсонщини після відступу на лівий берег Дніпра. Зокрема, окупанти регульярно обстрілюють місто Берислав. Так, у кінці листопада російська армія з безпілотника атакувала поліцейських у Бериславі. Двоє чоловіків отримали поранення.