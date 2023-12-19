Загиблий у Херсонській області, збиття ППО в Хмельницькій: як минула доба в регіонах

У Хмельницькій області вночі під час повітряної тривоги сили ППО знешкодили два БпЛА типу Shahed. За наявною інформацією цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури не постраждали. Дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Чернігівській за добу ворог провів один обстріл (три вибухи). Із мінометів обстріляв Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській вчора ввечері у Криворізькому районі сили ППО збили російську ракету. Ближче до опівночі ворог обстріляв Нікополь. Вдарив з важкої артилерії. Без жертв. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Миколаївській вчора по Дніпровському Куцурубської громади ворог здійснив пуск безпілотних літальних апаратів невстановленого типу із скиданням осколкових боєприпасів. Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано. Також вчора та сьогодні вночі артилерійських обстрілів та з ракетних систем залпового вогню зазнало місто Очаків. Пошкоджено будівлі в рекреаційній зоні узбережжя. Постраждалих немає.

У Луганській декілька разів росіяни намагалися йти в наступ поблизу Макіївки. Але усі їхні атаки зупинені. По Невському та Білогорівці окупанти активно застосовували міномети та артилерійські установки. За добу противник здійснив 145 обстріли (568 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема: Бологівка, Строївка, Кам'янка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Ковалівка, Берестове. У результаті ворожого обстрілу міста Куп'янськ вчора ввечері пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнав чоловік 1971 року. Постраждалого з вибуховою травмою, уламковими пораненнями госпіталізували. Стан – середньої тяжкості. Вночі стався ворожий обстріл Кіндрашівки. Пошкоджено будинок. Без постраждалих.

У Сумській вночі та зранку росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 24 вибухи з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Есманська та Краснопільська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 60 вибухів з мінометів, артилерії, АГС. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Шалигинська, Есманська громади. Без наслідків.

У Запорізькій минулої доби окупанти завдали 84 удари по 22 містах та селах області. Військовослужбовці рф обстріляли з РСЗВ Малі Щербаки й здійснили дев'ять БпЛА-атак по Новодарівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Лугівському й Роботиному. По території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Преображенки, Левадного, Кам'янського, П'ятихаток, Лобового та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 74 артудари.Надійшли повідомлення про пошкодження житлового будинку та об'єкту інфраструктури.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – Авдіївка (житловий сектор); Курахове, Бердичі (житловий сектор). Пошкоджено житловий будинок

У Херсонській за добу по області противник здійснив 79 обстрілів (495 снарядів), з них по Херсону – вісім обстрілів (22 снаряди). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області, приватне підприємство у Херсоні. Окупанти вдарили по Херсону з артилерії. В одному з житлових кварталів міста ворог обстріляв приватне підприємство. На жаль, травми несумісні з життям, отримав 40-річний охоронець, який знаходився на робочому місці.