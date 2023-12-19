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На Чернігівщині під час пожежі загинули жінка і двоє дітей

Причину та обставини трагедії наразі встановлюють.

На Чернігівщині під час пожежі загинули жінка і двоє дітей
Фото: ДСНС

На Чернігівщині під час пожежі загинули жінка і двоє дітей. 

Про це повідомляє ДСНС. 

Займання сталося у житловому будинку в с. Гмирянка Ічнянської територіальної громади.

Ліквідувати пожежу вдалося впродовж близько години.

На місці події виявлені тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків 2019 та 2020 років народження.

Нагадаємо, на початку грудня на Полтавщині та Львівщині чадним газом і продуктами горіння отруїлися 6 осіб, з яких 5 дітей. Рятувальники нагадали прості правила, як не отруїтися чадним газом.

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