Ця війна надовго. Кожен має зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю або стати надійним тилом, – командир “Азову” Прокопенко

Денис Прокопенко наголосив, що Росія ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей та не відпустить Україну зі своєї сфери впливу. Війна буде тривати рівно до тих пір, поки ми будемо здатні вести спротив.

Командир бригади спеціального призначення “Азов” Денис Прокопенко звернувся до громадян і закликав боронити державу від агресора.

“Росія ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей та не відпустить Україну зі своєї сфери впливу. Війна буде тривати рівно до тих пір, поки ми будемо здатні вести спротив. Будь які «перемир’я» або «домовленості» — будуть черговим тайм-аутом для ворога, з метою накопичити ресурси для подальшого наступу. Тому наша здатність у критичний момент мобілізувати всі необхідні ресурси та працювати на грані надцюлдських спроможностей, не має поступово переростати в байдужість та безініціативну стабільність”, – написав Прокопенко.

Він зазначив, що найкращі ліки від зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни, – активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз.

“Ті, хто досі не задіяні на службі в Силах оборони України, мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни. Ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу”, – написав командир “Азову”.

Денис Прокопенко і “Азов”