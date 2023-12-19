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Офіс генпрокурора вже пів року працює над російським "грушником" Саліковим, що зібрався свідчити в МКС

Ексвійськовий дав свідчення, частина з яких уже була підтверджена. 

Колишній російський військовий Ігор Саліков, який звернувся до Міжнародного кримінального суду із заявою про готовність свідчити про воєнні злочини окупантів, є одним зі співзасновників організації, що започаткувала схему найманців "Редут". Це зʼясували журналісти проєктів Радіо Свобода "Система" і "Схеми" у розслідуванні "Хитрість «Редут»".

18 грудня російське медіа Gulagu.net писало, що російський військовий звернувся до МКС із готовністю дати свідчення проти "групи Вагнера" і "Редут". Воно представило його як Ігоря Салікова і стверджує, що він – "офіцер військової розвідки (ГРУ) міноборони РФ, ексначальника 4-го відділу управління спецоперацій так званої генпрокуратури «ДНР», який брав участь у бойових діях та ФСБ і ГРУ".

"Джерела «Схем» в українській спецслужбі й одному з правоохоронних органів підтвердили, що це дійсно Ігор Саліков", – повідомили в Радіо Свобода. 

Фото: Радіо Свобода

Під час розслідування діяльності ПВК "Редут" журналісти вивчали біографію Ігоря Салікова. Однією з версій із відкритих джерел було те, що ця так звана ПВК бере початок від російської громадської організації "Ветерани миротворчих місій і локальних конфліктів".

"Згідно з даними з російських реєстрів, ця ГО існувала із 2008 по 2011 рік. Ігор Саліков – значився одним із її співзасновників. Як, зокрема, і російський, журналіст Аркадій Бабченко", – зазначили журналісти. 

Розслідувачі Радіо Свобода також додають, що в результаті аналізу біографії профілю Салікова вдалось встановити його псевдонім, який він часто використовує – "Ігор Коваль".

В Офісі генерального прокурора України повідомили журналістам, що досліджують інформацію, отриману від Ігоря Салікова, який, як він сам каже, хоче виступити у Міжнародному кримінальному суді із заявою про воєнні злочини Росії в Україні. 

Частину деталей, озвучених ним про скоєні армією РФ злочини прокурора, вже вдалося підтвердити, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

"Так, я підтверджую той факт, що Офіс генерального прокурора вже понад пів року працює над цією людиною, яка надає нам свідчення про дії Росії, починаючи з 2013 року, з підготовки до відкритого вторгнення, особливості відкритого вторгнення. Окрім того, дав важливі свідчення, частина з яких уже знайшла своє підтвердження, пов’язані з відкритим вторгненням з 24 лютого 2022 року. Він повідомив про певні воєнні злочини, деякі з них ми розслідуємо, і деякі з них уже знайшли своє підтвердження. Зараз нам важко казати щодо всієї інформації, яку надає нам ця людина. Це потребує перевірки у рамках розслідування. Але частину цієї інформації ми вже перевірили і вона знайшла своє підтвердження", – сказав Бєлоусов.

У розслідуванні "Хитрість «Редут»" журналісти з'ясували, що бійці збройного формування "Редут" воювали в Сирії на боці режиму Башара Асада. Згодом ця так звана ПВК трансформувалася, перейшла під керівництво Головного розвідувального управління Росії і набрала бійців до різних розгалужених підрозділів "Редуту", які нині беруть участь у війні проти України.

ПВК "Редут" – що про неї відомо

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