Реальні терміни ув’язнення отримали двоє зрадників, один з яких відбирав їжу у людей на Харківщині

Ще одна зрадниця сяде до в’язниці за "здачу" позицій ЗСУ.

Реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє поплічників агресора, які працювали на російських загарбників у період окупації частини Харківської області.

Як повідомили у СБУ, один з них – мешканець селища Циркуни. Після захоплення населеного пункту він допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості та грабувати оселі місцевих жителів.

Зокрема, зловмисник разом із озброєними російськими військовими вдирався до помешкань українців та "конфісковував" продовольчі запаси, авто та генератори.

Під час таких "нальотів" відбирали навіть їжу у дітей та людей похилого віку, а у разі відмови чи спротиву – погрожували ув’язненням до катівні та вбивством. За співпрацю з окупантами зрадник міг вільно пересування селищем.

Зловмисника затримали у травні 2022 року. Він проведе за ґратами десять з половиною років.

Також засудили мешканку Куп’янського району, яка "зливала" до ФСБ розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території громади.

Передусім агресор хотів дізнатися про місця базування складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ, щоб скоригувати по них ракетно-артилерійські та дронові атаки.

Російська спецслужба дистанційно залучила жінку до співробітництва після початку повномасштабного вторгнення.

Жінку затримали у власному помешканні після звільнення району.