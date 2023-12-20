Правоохоронці підозрюють двох жителів Херсона в тому, що вони забезпечували паливом російські танки

Правоохоронці Херсонської області підозрюють директора і бухгалтера компанії-нафтотрейдера в тому, що під час тимчасової окупації міста вони поставляли загарбникам пальне на суму понад 20 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Правоохоронці встановили, що 48-річний керівник одного з товариств із обмеженою відповідальністю після окупації Херсона вирішив співпрацювати із представниками країни-агресора. У такому рішенні свого очільника підтримала й 43-річна головний бухгалтер фірми”, - розповіли в поліції.

На початку липня 2022 року вони вирішили продовжити свою підприємницьку діяльність за правилами країни-агресора. Вони зареєстрували підприємство в окупаційних органах влади, відкрили рахунок у російському банку та забезпечили видачу зарплати у російських рублях.

Підозрювані реалізовували паливні матеріали створеним окупантами псевдолікарняним закладам та здійснювали вантажні перевезення з правобережжя на лівобережжя автотранспортом.

За інформацією працівників СБУ, нафтотрейдери заправляли військову техніку окупантів, у тому числі російські танки та бронемашини. На це пішли 300 тонн пального на суму понад 20 млн гривень.

До початку деокупації Херсона підозрювані втекли разом із росіянами на лівий берег Дніпра. Тому про підозру їм повідомили заочно. Підозрюваним може загрожувати 5 років тримання за ґратами.