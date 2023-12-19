Внаслідок російського обстрілу на Сумщині поранення отримали двоє цивільних

Сьогодні, 19 грудня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Есманська та Середино-Будська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 100 вибухів.
Зокрема, по Есманській громаді росіяни вдарили з мінометів, артилерії та РСЗВ. Внаслідок обстрілу цивільний мешканець с. Есмань отримав поранення, його госпіталізували до медичного закладу.
Крім того, внаслідок російського артобстрілу у Краснопіллі поранення отримала цивільна особа, яку доставили в медичний заклад. Також громаду обстріляли з мінометів.
По території Середино-Будської громади окупанти вдарили з мінометів, АГС та стрілецької зброї.
Новослобідську громаду армія РФ обстріляла з артилерії, а Білопільську - з АГС.