Внаслідок російського обстрілу на Сумщині поранення отримали двоє цивільних

Протягом дня у області було зафіксовано 100 вибухів.

Сьогодні, 19 грудня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Есманська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 100 вибухів.

Зокрема, по Есманській громаді росіяни вдарили з мінометів, артилерії та РСЗВ. Внаслідок обстрілу цивільний мешканець с. Есмань отримав поранення, його госпіталізували до медичного закладу.

Крім того, внаслідок російського артобстрілу у Краснопіллі поранення отримала цивільна особа, яку доставили в медичний заклад. Також громаду обстріляли з мінометів.

По території Середино-Будської громади окупанти вдарили з мінометів, АГС та стрілецької зброї.

Новослобідську громаду армія РФ обстріляла з артилерії, а Білопільську - з АГС.