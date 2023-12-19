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Внаслідок російського обстрілу на Сумщині поранення отримали двоє цивільних

Протягом дня у області було зафіксовано 100 вибухів. 

Внаслідок російського обстрілу на Сумщині поранення отримали двоє цивільних
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 19 грудня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Есманська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 100 вибухів. 

Зокрема, по Есманській громаді росіяни вдарили з мінометів, артилерії та РСЗВ. Внаслідок обстрілу цивільний мешканець с. Есмань отримав поранення, його госпіталізували до медичного закладу. 

Крім того, внаслідок російського артобстрілу у Краснопіллі поранення отримала цивільна особа, яку доставили в медичний заклад. Також громаду обстріляли з мінометів.

По території Середино-Будської громади окупанти вдарили з мінометів, АГС та стрілецької зброї.

Новослобідську громаду армія РФ обстріляла з артилерії, а Білопільську - з АГС.

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