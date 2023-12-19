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Росіяни атакували Нікополь артилерією та дронами

На щастя, від обстрілів люди не постраждали.

Росіяни атакували Нікополь артилерією та дронами
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 19 грудня, російська окупаційна армія атакувала Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни завдали трьох ударів по Нікополю з артилерії та атакували місто двома дронами-камікадзе.

Внаслідок обстрілу понівечений інфраструктурний об’єкт, також пошкоджені дві п’ятиповерхівки, 13 приватних будинків, господарські споруди. 

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Обстрілом були побиті більш ніж 50 сонячних панелей, пошкоджені лінії електропередач та газогони. 

На щастя, від обстрілів люди не постраждали.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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