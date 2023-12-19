На щастя, від обстрілів люди не постраждали.

Сьогодні, 19 грудня, російська окупаційна армія атакувала Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни завдали трьох ударів по Нікополю з артилерії та атакували місто двома дронами-камікадзе.

Внаслідок обстрілу понівечений інфраструктурний об’єкт, також пошкоджені дві п’ятиповерхівки, 13 приватних будинків, господарські споруди.

Обстрілом були побиті більш ніж 50 сонячних панелей, пошкоджені лінії електропередач та газогони.

На щастя, від обстрілів люди не постраждали.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак