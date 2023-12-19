На хід південної операції вплинула відсутність контролю в небі, – Зеленський

Відсутність контролю в небі вплинула на південну наступальну операцію. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції.
"Неконтрольоване небо з боку України – це мало вплив на південну операцію", – сказав він. Президент додав, що в України немає достатньої кількості відповідної амуніції.
Він наголосив, що це не означає, що ми не знайдемо або вже не знайшли вихід. Але для цього потрібна допомога.
- У листопаді президент визнав, що наступальна операція на півдні не принесла бажаних результатів. Але Україна досягла переваги в Чорному морі.
- Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк у матеріалі для LB писав, що наступальна операція на Запорізькому напрямку, на жаль, успішною не стала, хоч і не завершилася ще офіційно. Попри те, що Силам оборони вдалося за шість місяців просунутися на Мелітопольському напрямку на 2,5–3 км, на Токмацькому – на 8–10 км, на Бердянському — до 10 км і подолати найскладнішу лінію оборони противника – першу, ворог устояв і постійно вживає заходів, щоб зменшити розміри ділянок, на яких ми прорвалися, безперервно контратакуючи на флангах. Докладно – в тексті "Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?".