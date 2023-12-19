На хід південної операції вплинула відсутність контролю в небі, – Зеленський

Він наголосив, що це не означає, що ми не знайдемо або вже не знайшли вихід.

Відсутність контролю в небі вплинула на південну наступальну операцію. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції.

"Неконтрольоване небо з боку України – це мало вплив на південну операцію", – сказав він. Президент додав, що в України немає достатньої кількості відповідної амуніції.

Він наголосив, що це не означає, що ми не знайдемо або вже не знайшли вихід. Але для цього потрібна допомога.