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Уряд Італії вирішив продовжити на 2024 рік військову підтримку України

Тепер це рішення уряду має схвалити італійський парламент.

Уряд Італії вирішив продовжити на 2024 рік військову підтримку України
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Італійський уряд ухвалив рішення продовжити ще на рік військову підтримку України.

Про це йдеться на сайті Міноборони Італії.

Італія планує продовжити у 2024-му постачання озброєння, транспортних і матеріально-технічних засобів в Україну.

"Італія ще раз обирає бути на боці свободи націй та поваги міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції, зайнятої союзниками НАТО та ЄС, справедливого і тривалого миру", - заявив міністр оборони Гвідо Крозетто.

Тепер відповідне рішення уряду має схвалити італійський парламент.

Як Італія допомагає Україні

  • Минулого місяця Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки.
  • П’ять італійських компаній долучилися до форуму оборонних індустрій, який раніше відбувся в нашій державі. Вони  висловили зацікавленість у співпраці в авіаційній галузі, розмінуванні України, виробництві бронеавтомобілів, захисті повітряного простору, обміні технологічними інноваціями.
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