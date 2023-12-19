Уряд Італії вирішив продовжити на 2024 рік військову підтримку України

Тепер це рішення уряду має схвалити італійський парламент.

Італійський уряд ухвалив рішення продовжити ще на рік військову підтримку України.

Про це йдеться на сайті Міноборони Італії.

Італія планує продовжити у 2024-му постачання озброєння, транспортних і матеріально-технічних засобів в Україну.

"Італія ще раз обирає бути на боці свободи націй та поваги міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції, зайнятої союзниками НАТО та ЄС, справедливого і тривалого миру", - заявив міністр оборони Гвідо Крозетто.

Тепер відповідне рішення уряду має схвалити італійський парламент.

Як Італія допомагає Україні