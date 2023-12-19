Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Хто хотів «записати» Валерія Залужного або чи слід змінювати підпорядкування українських розвідників?
Хто хотів «записати» Валерія Залужного або чи слід змінювати підпорядкування українських розвідників?
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
ГоловнаСвіт

Москва заявила Гельсінкі, що відповість на оборонний пакт із США

Росія викликала посла Фінляндії, заявивши, що не залишить без відповіді нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні країн.

Москва заявила Гельсінкі, що відповість на оборонний пакт із США
Прикордонний рух на прикордонній станції Раджа-Йосепі між Фінляндією та Росією, листопад 2023 року
Фото: EPA/UPG

Росія викликала у вівторок посла Фінляндії, щоб заперечити проти нової оборонної угоди, яка надає Сполученим Штатам широкий доступ до території довгого кордону нового члена НАТО з Росією.

Про це пише Reuters з посиланням на російське МЗС.

Послу сказали, що Москва не залишить без відповіді нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні, що “загрожує безпеці Російської Федерації, і вживе необхідних заходів для протидії агресивним рішенням Фінляндії та її союзників у НАТО”.

Угода зі Сполученими Штатами, укладена в понеділок, спрямована на надання швидкого військового доступу та допомоги Фінляндії в разі конфлікту. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Документ перераховує 15 об’єктів і районів у Фінляндії, до яких американські військові матимуть безперешкодний доступ і де вони також можуть зберігати військову техніку та боєприпаси, включно з чотирма авіабазами та військовим портом.

Що було раніше

  • Цього року Фінляндія стала найновішим, 31-м членом очолюваного США військового альянсу НАТО у відповідь на введення Росією військ в Україну на початку 2022 року. Докладніше про вступ Гельсінкі у блок читайте в матеріалі LB.ua "Вступ Фінляндії до НАТО та нові можливості для України".
  • Нещодавно президент РФ Путін погрожував "проблемами", які виникнуть у відносинах РФ з Фінляндією, і заявив, що наказав створити новий військовий округ у регіонах, які межують із цією країною.
  • Уряд Фінляндії ухвалив рішення тимчасово закрити кордон із Росією, попередньо до 14 січня.
  • Сьогодні Данія досягла оборонної угоди зі Сполученими Штатами, яка дозволить американським солдатам і військовому обладнанню базуватися на території країни.
  • Раніше в грудні аналогічну угоду підписала Швеція, а Норвегія, яка також має короткий кордон з Росією, у 2021 році підписала угоду зі Сполученими Штатами про те, як регулювати військову діяльність американців на своїй території.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies