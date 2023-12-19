Москва заявила Гельсінкі, що відповість на оборонний пакт із США

Росія викликала посла Фінляндії, заявивши, що не залишить без відповіді нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні країн.

Прикордонний рух на прикордонній станції Раджа-Йосепі між Фінляндією та Росією, листопад 2023 року

Росія викликала у вівторок посла Фінляндії, щоб заперечити проти нової оборонної угоди, яка надає Сполученим Штатам широкий доступ до території довгого кордону нового члена НАТО з Росією.

Про це пише Reuters з посиланням на російське МЗС.

Послу сказали, що Москва не залишить без відповіді нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні, що “загрожує безпеці Російської Федерації, і вживе необхідних заходів для протидії агресивним рішенням Фінляндії та її союзників у НАТО”.

Угода зі Сполученими Штатами, укладена в понеділок, спрямована на надання швидкого військового доступу та допомоги Фінляндії в разі конфлікту.

Документ перераховує 15 об’єктів і районів у Фінляндії, до яких американські військові матимуть безперешкодний доступ і де вони також можуть зберігати військову техніку та боєприпаси, включно з чотирма авіабазами та військовим портом.

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