Москва заявила Гельсінкі, що відповість на оборонний пакт із США

Росія викликала у вівторок посла Фінляндії, щоб заперечити проти нової оборонної угоди, яка надає Сполученим Штатам широкий доступ до території довгого кордону нового члена НАТО з Росією.
Про це пише Reuters з посиланням на російське МЗС.
Послу сказали, що Москва не залишить без відповіді нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні, що “загрожує безпеці Російської Федерації, і вживе необхідних заходів для протидії агресивним рішенням Фінляндії та її союзників у НАТО”.
Угода зі Сполученими Штатами, укладена в понеділок, спрямована на надання швидкого військового доступу та допомоги Фінляндії в разі конфлікту.
Документ перераховує 15 об’єктів і районів у Фінляндії, до яких американські військові матимуть безперешкодний доступ і де вони також можуть зберігати військову техніку та боєприпаси, включно з чотирма авіабазами та військовим портом.
Що було раніше
- Цього року Фінляндія стала найновішим, 31-м членом очолюваного США військового альянсу НАТО у відповідь на введення Росією військ в Україну на початку 2022 року. Докладніше про вступ Гельсінкі у блок читайте в матеріалі LB.ua "Вступ Фінляндії до НАТО та нові можливості для України".
- Нещодавно президент РФ Путін погрожував "проблемами", які виникнуть у відносинах РФ з Фінляндією, і заявив, що наказав створити новий військовий округ у регіонах, які межують із цією країною.
- Уряд Фінляндії ухвалив рішення тимчасово закрити кордон із Росією, попередньо до 14 січня.
- Сьогодні Данія досягла оборонної угоди зі Сполученими Штатами, яка дозволить американським солдатам і військовому обладнанню базуватися на території країни.
- Раніше в грудні аналогічну угоду підписала Швеція, а Норвегія, яка також має короткий кордон з Росією, у 2021 році підписала угоду зі Сполученими Штатами про те, як регулювати військову діяльність американців на своїй території.