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У парламенті Індії від роботи відсторонили 79 опозиційних депутатів

Вони вимагали обговорень правил безпеки після того, як минулого тижня чоловік пробрався у нижню палату нового комплексу законодавчого органу та підпалив димову шашку.

У парламенті Індії від роботи відсторонили 79 опозиційних депутатів
Фото: EPA/UPG

Вчора щонайменше 79 опозиційних депутатів були відсторонені у парламенті Індії за зрив засідання. Вони вимагали заяви уряду та обговорення порушення безпеки у роботі законодавчого органу, пише Reuters.

Аналогічно минулого тижня було відсторонено 14 законодавців.

Видання зазначає, що зриви та протести в індійському парламенті не є чимось незвичайним. Однак, за словами аналітиків, загальна кількість відсторонень від роботи протягом однієї сесії є найвищою за багато років. Це вказує на те, що законодавчий орган стає жорсткішим щодо неконтрольованої поведінки.

Керівна партія Бхаратія Джаната прем'єр-міністра Нарендри Моді має 290 депутатів у нижній палаті з 543 місцями. Понеділкові рішення голів верхньої та нижньої палати про відсторонення депутатів транслювали на телеканалі парламенту. Протестувальники-депутати в обох палатах зібралися перед головою та вигукували гасла. 

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Поліція висунула звинувачення у тероризмі проти п'яти осіб через порушення безпеки у новому комплексі парламенту після того, як 13 грудня чоловік пробрався у нижню палату та підпалив димову шашку. Спікер палати проводить відповідну перевірку. Федеральне міністерство внутрішніх справ також розслідує порушення.

Проте опозиційні законодавці хочуть дебатів та заяви з цього питання міністра внутрішніх справ Аміта Шаха. Вони вважають, що уряд поводиться диктаторським способом.

“Спочатку зловмисники напали на парламент. Потім уряд Моді атакує парламент і демократію”, − заявив Маллікарджун Харге, президент головної опозиційної партії – Індійського національного конгресу.

“З парламентом без опозиції уряд Моді тепер може знищити важливі закони, що очікують на розгляд, придушити будь-яку незгоду без жодних дебатів”, − додав він.

  • Керівна, права партія Індії “Бхаратія Джаната” лідирує в трьох ключових штатах на місцевих виборах у листопаді, демонструючи сильну підтримку прем’єр-міністра Нарендри Моді.
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