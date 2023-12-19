На півострові Рейк'янесскагі (Рейк'янес) на південному заході Ісландії після кількох тижнів інтенсивних землетрусів розпочалося виверження вулкана.
Про це пише The Guardian з посиланням на метеорологічне управління країни.
Виверження почалося за кілька метрів від міста Гріндавік біля Хагафелля. Тріщини в землі тягнуться у бік села, розташованого приблизно в 40 км на південний захід від столиці Ісландії Рейк'явіка. У листопаді влада евакуювала з Гріндавіка майже 4000 жителів після того, як там протягом доби сталися понад 1000 землетрусів.
Тріщина на земній поверхні спочатку мала довжину близько 3,5 км і швидко розросталася. За секунду виливалося близько 100-200 кубічних метрів лави, що в кілька разів більше, ніж під час попередніх вивержень у цьому районі, повідомила ісландський сейсмолог Крістін Йонсдоттір громадському мовнику RUV.
Місцева поліція заявила, що підняла рівень тривоги внаслідок виверження, а цивільна оборона країни застерегла громадськість від наближення до цього регіону, поки персонал екстреної допомоги не оцінить ситуацію.
Міжнародний аеропорт Рейк’явіка, який розташований неподалік, залишався відкритим, хоча й із численними затримками як для прильотів, так і для вильотів.
- Наприкінці жовтня на Рейк'янесскагі за три дні сталося понад 5500 невеликих землетрусів.
- Рейк'янес − вулканічна та сейсмічна гаряча точка на південний захід від Рейк'явіка. У березні 2021 року фонтани лави вражаюче вивергалися з тріщини в землі довжиною 500-750 метрів у вулканічній системі Фаградальсф’ял.
- Ісландія є домом для 33 діючих вулканічних систем, що є найбільше в Європі.