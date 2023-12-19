"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Хто хотів «записати» Валерія Залужного або чи слід змінювати підпорядкування українських розвідників?
Хто хотів «записати» Валерія Залужного або чи слід змінювати підпорядкування українських розвідників?
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
ГоловнаСвіт

Після кількох тижнів землетрусів за кілька метрів від міста в Ісландії розпочалося виверження вулкану

Влада евакуювала майже 4000 жителів рибальського містечка Гріндавік.

Після кількох тижнів землетрусів за кілька метрів від міста в Ісландії розпочалося виверження вулкану
Фото: EPA/UPG

На півострові Рейк'янесскагі (Рейк'янес) на південному заході Ісландії після кількох тижнів інтенсивних землетрусів розпочалося виверження вулкана.

Про це пише The Guardian з посиланням на метеорологічне управління країни.

Виверження почалося за кілька метрів від міста Гріндавік біля Хагафелля. Тріщини в землі тягнуться у бік села, розташованого приблизно в 40 км на південний захід від столиці Ісландії Рейк'явіка. У листопаді влада евакуювала з Гріндавіка майже 4000 жителів після того, як там протягом доби сталися понад 1000 землетрусів.

Тріщина на земній поверхні спочатку мала довжину близько 3,5 км і швидко розросталася. За секунду виливалося близько 100-200 кубічних метрів лави, що в кілька разів більше, ніж під час попередніх вивержень у цьому районі, повідомила ісландський сейсмолог Крістін Йонсдоттір громадському мовнику RUV.

Підписуйтесь на наш Google News

Місцева поліція заявила, що підняла рівень тривоги внаслідок виверження, а цивільна оборона країни застерегла громадськість від наближення до цього регіону, поки персонал екстреної допомоги не оцінить ситуацію.

Міжнародний аеропорт Рейк’явіка, який розташований неподалік, залишався відкритим, хоча й із численними затримками як для прильотів, так і для вильотів.

Фото: EPA/UPG

  • Наприкінці жовтня на Рейк'янесскагі за три дні сталося понад 5500 невеликих землетрусів.
  • Рейк'янес − вулканічна та сейсмічна гаряча точка на південний захід від Рейк'явіка. У березні 2021 року фонтани лави вражаюче вивергалися з тріщини в землі довжиною 500-750 метрів у вулканічній системі Фаградальсф’ял.
  • Ісландія є домом для 33 діючих вулканічних систем, що є найбільше в Європі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies