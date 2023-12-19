На півострові Рейк'янесскагі (Рейк'янес) на південному заході Ісландії після кількох тижнів інтенсивних землетрусів розпочалося виверження вулкана.

Про це пише The Guardian з посиланням на метеорологічне управління країни.

Виверження почалося за кілька метрів від міста Гріндавік біля Хагафелля. Тріщини в землі тягнуться у бік села, розташованого приблизно в 40 км на південний захід від столиці Ісландії Рейк'явіка. У листопаді влада евакуювала з Гріндавіка майже 4000 жителів після того, як там протягом доби сталися понад 1000 землетрусів.

Тріщина на земній поверхні спочатку мала довжину близько 3,5 км і швидко розросталася. За секунду виливалося близько 100-200 кубічних метрів лави, що в кілька разів більше, ніж під час попередніх вивержень у цьому районі, повідомила ісландський сейсмолог Крістін Йонсдоттір громадському мовнику RUV.

Місцева поліція заявила, що підняла рівень тривоги внаслідок виверження, а цивільна оборона країни застерегла громадськість від наближення до цього регіону, поки персонал екстреної допомоги не оцінить ситуацію.

Міжнародний аеропорт Рейк’явіка, який розташований неподалік, залишався відкритим, хоча й із численними затримками як для прильотів, так і для вильотів.

Фото: EPA/UPG