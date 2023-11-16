Півострову в Ісландії загрожують десятиліття вулканної нестабільності

Після 800-річної перерви виверження розпочалися знову два роки тому.

Південно-західний півострів Ісландії Рейк'янесскагі може зіткнутися з десятиліттями вулканічної нестабільності. Про це попередила метеорологічна служба країни, пише BBC.

Після 800-річної перерви виверження на півострові почалися знову в 2021 році, що може означати новий “цикл вивержень”, каже метеоролог Метью Робертс.

“Ми очікуємо, що виверження вулканів відбуватимуться вздовж півострова, а не просто в одному місці. Ця нестабільність може тривати десятиліттями”, − сказав він.

Метеослужба інтенсивно цілодобово моніторить сейсмічну активність. Землетруси та побоювання неминучого виверження вже призвели до евакуації невеликого рибальського містечка Гріндавік. Минулого тижня метеорологи виявили, що магма стікає в землю, руйнуючи породу на відстані 15 км. Вона пройшла під Гріндавіком “майже як підземний вантажний потяг”. Робертс каже, що місто продовжить осідати, посилюючи пошкодження будівель і доріг. З минулої п’ятниці західна частина містечка затонула більше ніж на метр, продовжуючи осідати на близько 4 см щодня.

Ісландія давно звикла до вулканічної активності, оскільки розташована над Серединно-Атлантичним хребтом. Євразійська та Північноамериканська плити віддаляються одна від одної на кілька сантиметрів щороку. Але евакуації цілої громади не було протягом 50 років. У 1973 році з тріщини на Хеймаей, найбільшому з островів Вестман в Ісландії, почала виливатися розплавлена червона лава.

За оцінками експертів, зараз на півострові Рейк'янесскагі магма перебуває на глибині близько 800 метрів під поверхнею. Мешканцям, можливо, доведеться чекати принаймні кілька тижнів, перш ніж стане зрозумілим, чи зможуть вони повернутися до цього району.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на Рейк'янесскагі за три дні сталося понад 5500 невеликих землетрусів.