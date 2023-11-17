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У столиці Зімбабве оголосили надзвичайний стан через холеру

Унаслідок хвороби померло 50 людей.

У столиці Зімбабве оголосили надзвичайний стан через холеру
Фото: EPA/UPG

У Зімбабве оголосило надзвичайний стан у столиці країни Хараре через спалах холери, спричинений відсутністю доступу до чистої води, пише BBC.

Міністерство охорони здоров'я оголосило, що в країні зафіксовано 7398 підозрілих випадків, підтверджено 50 смертей і 109 осіб госпіталізовано.

Епіцентром останнього спалаху є густонаселене передмістя Хараре Кувадзана, на яке припадає майже половина зареєстрованих випадків.

“Ми оголосили надзвичайний стан через холеру”, − цитують місцеві ЗМІ слова мера Яна Маконе.

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Хвороба швидко поширюється, вражаючи численні географічні райони в 45 із 62 округів і в усіх 10 провінціях країни. За прогнозами, спалах перетне кордон.

Зараз влада просить допомогти стримати поширення холери та забезпечити людей безпечною водою, зазначаючи, що отримана допомога є недостатньою.

За даними Міжнародної федерації Червоного Хреста (IFRC), органи охорони здоров’я намагаються стримати велику кількість госпіталізацій після спалаху. Повідомляється про відсутність медичних працівників для боротьби з хворобою, а також брак ліків.

Мер Хараре заявив, що спалах холери схожий на спалах 2008 року, коли померло понад 4000 людей, а принаймні 100 000 були інфіковані. Це призвело до паралічу надання основних послуг у країні. Це підштовхнуло тодішнього президента Роберта Мугабе до домовленості про історичну угоду щодо розподілу влади зі своїм давнім суперником Морганом Цвангіраї. У 2018 році в країні було оголошено надзвичайний стан після 20 смертей і понад 2000 випадків захворювання на черевний тиф і холеру.

У сусідніх країнах, включно з Малаві, Південною Африкою та Мозамбіком, також часто спостерігалися спалахи холери в минулому.

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