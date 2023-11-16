​МОЗ спростовує фейк про спалах скарлатини в Києві: зареєстровані поодинокі випадки

У країнах з помірно холодним і вологим кліматом, як в Україні, випадки захворювання здебільшого реєструють восени і взимку.

У Києві немає спалаху скарлатини. Зареєстровані поодинокі випадки, що є характерними серед захворювань, які щороку реєструють на території країни.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Загалом за 10 місяців цього року у столиці було зареєстровано 375 випадків скарлатини. З них 372 випадки - серед дітей до 17 років. Найбільше - серед дітей, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади... Наразі динаміка захворювання не вказує на спалах", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що в 2019 році у столиці було зафіксовано 1996 випадків скарлатини. У 2020 році - 656 випадків.

"У країнах з помірно холодним і вологим кліматом, як в Україні, випадки захворювання здебільшого реєструють восени і взимку", - наголосили в міністерстві.

У Києві наразі посилено протиепідемічні заходи у школах. Фахівці столичного ЦКПХ провели епідрозслідування зафіксованих випадків: зокрема, огляд кола контактних осіб та інформування навчальних закладів щодо протиепідемічних заходів.

У МОЗ нагадали, що на скарлатину найчастіше хворіють діти віком 1–9 років. Шлях інфікування - повітряно-краплинний. Зокрема, під час кашлю, чхання і навіть розмови хворого. Щеплення проти скарлатини немає, але після того як людина перехворіє, в неї виробляється імунітет.

Профілактика поширення хвороби полягає у ранньому виявленні та ізоляції хворого. Пацієнтам, хворим на скарлатину, призначають курс антибіотиків. Якщо антибіотик не призначався, ізоляція має тривати протягом 21 дня.