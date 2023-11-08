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МОЗ заявило, що ситуація з гепатитом А на Вінниччині стабілізується

Наразі у лікарнях залишається 45 хворих.

МОЗ заявило, що ситуація з гепатитом А на Вінниччині стабілізується
Фото: pixabay

Ситуація з гепатитом А на Вінниччині стабілізується.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Наразі у лікарнях залишається 45 хворих. 185 пацієнтів, серед яких 32 дитини, вже виписали.

За даними МОЗ, в області триває безоплатна екстрена вакцинація кола контактних осі - рідних та близьких, з якими пацієнти з підтвердженим діагнозом гепатиту А контактували напередодні, проживають разом чи ділять спільний побут.

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Нагадаємо, нещодавно головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні не запроваджують карантин через спалах гепатиту А.

Тим часом понад три десятки випадків захворюваності на гепатит А зафіксували на Дніпропетровщині.

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