В Одесі термінова потреба у донорах крові на завтра

На вівторок 7 листопада в Одесі є велика потреба в донорській крові.

Про це повідомляє Telegram-канал Донор Одеса.

Район "Слобідка": з 9:00 до 12:00. Групи крові 1(+), 2(+), 4(+), 2( – ). Донорами можуть бути громадяни України та ті, хто отримав ВНЖ.

Приморський район: з 9:00. Групи крові 2( – ), 4( – ). Донорами можуть бути лише громадяни України.

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Нагадаємо, через обстріл Росією середмістя Одеси ввечері 5 листопада постраждали 32 житлові будинки. Внаслідок атаки поранені восьмеро людей, з них п’ятеро були госпіталізовані.