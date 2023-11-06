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В Одесі термінова потреба у донорах крові на завтра

Необхідна допомога людей із першою, другою та четвертою групами.

В Одесі термінова потреба у донорах крові на завтра
Фото: Перше медичне об’єднання Львова

На вівторок 7 листопада в Одесі є велика потреба в донорській крові.

Про це повідомляє Telegram-канал Донор Одеса.

Район "Слобідка": з 9:00 до 12:00. Групи крові 1(+), 2(+), 4(+), 2( – ). Донорами можуть бути громадяни України та ті, хто отримав ВНЖ.

Приморський район: з 9:00. Групи крові 2( – ), 4( – ). Донорами можуть бути лише громадяни України.

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

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Нагадаємо, через обстріл Росією середмістя Одеси ввечері 5 листопада постраждали 32 житлові будинки. Внаслідок атаки поранені восьмеро людей, з них п’ятеро були госпіталізовані.

 

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