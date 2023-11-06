Уночі російські терористи атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. В результаті восьмеро місцевих жителів дістали поранення. Їх ушпиталено. Ще трьом допомогу надали на місці.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
Він також зазначив, що є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася.
Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).
Ударні дрони "Shahed-131/136" росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили наші сили ППО. Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном. Пожежу оперативно ліквідовано.
Правоохоронці наразі фіксують чергові злочини терористів.
Нагадаємо, вдень та ввечері 5 листопада Одесу обстріляли війська РФ. Повітряні сили повідомили про удари ракетами і безпілотниками по місту, зафіксована низка вибухів.