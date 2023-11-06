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В результаті нічної атаки росіян на Одесу восьмеро людей дістали поранення

П'ятьох ушпиталено, ще трьом допомогу надали на місці.

В результаті нічної атаки росіян на Одесу восьмеро людей дістали поранення
Одеса, наслідки обстрілів
Фото: Одеська ОДА

Уночі російські терористи атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. В результаті восьмеро місцевих жителів дістали поранення. Їх ушпиталено. Ще трьом допомогу надали на місці.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Він також зазначив, що є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася.

Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).

Ударні дрони "Shahed-131/136" росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили наші сили ППО. Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном. Пожежу оперативно ліквідовано.

Правоохоронці наразі фіксують чергові злочини терористів.

Одеса. Наслідки обстрілів
Фото: Одеська ОДА
Одеса. Наслідки обстрілів

Одеса. Наслідки обстрілів
Фото: Одеська ОДА
Одеса. Наслідки обстрілів

Одеса. Наслідки обстрілів
Фото: Одеська ОДА
Одеса. Наслідки обстрілів

Одеса. Наслідки обстрілів
Фото: Одеська ОДА
Одеса. Наслідки обстрілів

Нагадаємо, вдень та ввечері 5 листопада Одесу обстріляли війська РФ. Повітряні сили повідомили про удари ракетами і безпілотниками по місту, зафіксована низка вибухів.

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