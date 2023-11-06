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За тиждень росіяни здійснили 90 невдалих спроб витіснити захисників на Авдіївському напрямку

Також окупанти намагалися відновитися в районі Роботиного. 

За тиждень росіяни здійснили 90 невдалих спроб витіснити захисників на Авдіївському напрямку
Фото: скріншот

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута. У той же час росіяни протягом минулого тижня провели близько 60 невдалих спроб відновити втрачене положення у районах Кліщіївки та Андріївки.

Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки, Хромового, Південного Донецької області. Про це речник Генерального штабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного, успіху не мав. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районах північно-західніше Вербового, північніше Нестерянок та П'ятихаток Запорізької області. На Авдіївському напрямку противник продовжує наступальні дії в районі Авдіївки, де здійснив протягом минулого тижня близько 90 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєвєрного та Первомайського Донецької області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог продовжує наступальні дії в районах Сеньківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, Надії, Стельмахівки, Білогорівки Луганської області, Спірного, Верхньокам'янського Луганської області", – повідомив він.

Нагадаємо, що протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шести ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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