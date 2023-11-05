Пошкоджений у Керчі ракетоносій окупантів найближчим часом не зможе нести бойове чергування, − Гуменюк

Російський корабель, носій ракет “калібри”, який отримав пошкодження на заводі у Керчі, не зможе найближчим часом нести бойове чергування.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк, пише Укрінформ.

“Щодо удару по Керченському суднобудівному заводу, тут наслідки повністю ще не дорозвідувані. Але ми говоримо про те, що удар був потужний, вдалий, абсолютно законний, оскільки це потужності, які забезпечують боєздатність ворога. Наскільки пошкоджений сучасний ракетоносій, ми поки що не маємо повноцінної інформації”, − уточнила вона.

Однак, попередньо, відповідно до наявних знімків, пошкодження досить суттєві.

“Це означає, що найближчим часом цей ракетоносій не долучатиметься до несення служби однозначно”, − розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, міноборони РФ визнало пошкодження корабля українськими ракетами на заводі “Залив” в окупованому Криму. Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам за успішний удар ракетами Scalp по заводу “Залив” у Криму.