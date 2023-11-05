Сили ППО збили російську ракету на Дніпропетровщині

Ракета була знищена у Криворізькому районі.

Вдень 5 листопада Сили ППО знищили у Дніпропетровській області ворожу ракету.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Хвала нашим оборонцям неба. У Криворізькому районі воїни підрозділу ПвК "Схід" знищили ворожу ракету", – йдеться у повідомленні.

Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські військові обстріляли з артилерії Мирівську та Марганецьку громади. Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий мешканець. Поранення отримали ще двоє чоловіків, їх госпіталізовано до лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджене агропідприємство, житлові будинки, господарські споруди та лінії електропередач.