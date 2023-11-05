Зеленський закликав Конгрес США продовжити допомогу Україні, – Bloomberg

"Якщо Росія вб’є всіх нас, вони нападуть на країни НАТО, і ви надішлете своїх синів і дочок".

Президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.

Про це пише Bloomberg.

"Якщо Росія вб’є всіх нас, вони нападуть на країни НАТО, і ви надішлете своїх синів і дочок", – сказав Зеленський в інтерв’ю NBC Meet the Press, яке вийшло в неділю. "І буде – вибачте, але ціна буде вищою".

Зеленський також закликав Конгрес "не втратити волю, не втратити цю сильну позицію і не втратити свою демократію".

Водночас він підтвердив свою переконаність у тому, що боротьба з вторгненням та окупацією російським диктатором Путіним частини території України ставить країну на передову боротьби за західну демократію, Європу та "наші спільні цінності".

Республіканці Палати представників у Вашингтоні минулого тижня кинули виклик Джо Байдену, ухваливши законопроєкт, який відокремив допомогу Ізраїлю від його ширшого запиту на 106 млрд доларів, який також включає екстрене фінансування допомоги Україні, Тайваню та прикордонному контролю США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Він включав 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.

У відповідь новий речник Палати представників США Майк Джонсон запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

До слова, уряд Сполучених Штатів виділяє новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки й оборони загальною сумою 425 млн доларів, який включатиме постачання ракет для HIMARS, ППО, артснарядів, протитанкових систем та іншого озброєння.