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Росіяни завдали чергового удару по Херсону: четверо цивільних постраждали

Дані уточнюються. 

Росіяни завдали чергового удару по Херсону: четверо цивільних постраждали
Фото: Херсонська обласна прокуратура

У неділю внаслідок чергового обстрілу Херсона російськими окупантами, поранення отримали ще четверо містян. У Херсонській обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 листопада близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли житлові сектори міста Херсон. Внаслідок обстрілу госпіталізовано 61-річного чоловіка.

"Також внаслідок обстрілу обласного центру, що стався близько 14:00 поранення отримали ще четверо містян. Дані уточнюються. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора., що стався близько 14:00 Дані уточнюються", – повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали артудар по Дніпровському районі Херсона. Через що постраждав 61-річний місцевий житель. 

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