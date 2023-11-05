Ворог знову завдав ударів по Херсону

У неділю російські війська знову завдали ударів по Херсону, цього разу постраждав Дніпровський район міста. Внаслідок удару постраждав 61-річний чоловік. Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко.

"Близько 11:00 російські війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. Поцілили у житловий сектор Дніпровського району міста. Попередньо є поранений - чоловік 1962 р.н. У нього вибухова травма і осколкові поранення. Постраждалому надається медична допомога", – ідеться у повідомленні.

Також внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені будинки.

Нагадаємо, у результаті обстрілу з боку військових РФ у центральній частині Херсона загинув 55-річний чоловік і була поранена 52-річна жінка.